AA / HABERTURK.COM

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleşti. Törende açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. İnşallah Mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın envanterinin solunum cihazı noktasında da güçlü olduğunu belirten Varank, "Biz, süreç içinde bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu işin ne kadar kritik olduğunun bilinciyle hareket ettik. Bugün bu cihazları ya da parçalarını, parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığı'mızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

'DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEMEYEN PARÇANIN YERLİSİNİ ÜRETTİK'

Törende, açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk" dedi.

Yerli solunum cihazlarının geliştirilmesi süreci hakkında da bilgi veren Bayraktar, 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıkan cihazlara ilişkin, "4 Türk şirketi bir araya geldi, hatta mühendislerimiz, buradaki takım arkadaşlarım, 'Bizi bir odaya kapatın, başarana kadar çıkarmayın' dediler. Tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleşti. İnşallah da Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adet cihazı vermiş olacağız" diye konuştu.

ÜRÜNÜ 2017'DE TİCARİLEŞTİRMEYE BAŞLADI

Projede yer alan şirketlerden Biosys Biyomedikal'in Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan da girişimi, 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim sermaye desteğiyle kurduklarını anlattı.

TÜBİTAK, KOSGEB ve Bilkent Üniversitesi'nin destekleriyle ürünü 2017 yılında ticarileştirmeyi başardıklarını anlatan Erdoğan, çalışmalarının bugün anlamlı bir hizmetle taçlanmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na destekleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreçte Sanayi Bakanlığı'mızın yoğun bir koordinasyonuyla, kendi alanında dev 3 firma bir araya gelip dünyanın peşinde olduğu bu solunum cihazlarının seri üretimi başarıyla tamamlandı. Ülkemize ve tüm insanlığa rahat bir nefes aldırmak için varız" diye konuştu.

'100 MÜHENDİS 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞTI'

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk ise "İki haftada üretilebilir ve çok güvenli bir prototipi yaptık. Bunu 4 haftada seri üretilebilir hale getirdik. Şu anda ayda 5 bin adet üretilebilir kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'mız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız, Koç Holding, Arçelik yönetimi, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz inanılmaz destek oldular. Arçelik'te her süreçten sadece araştırma-geliştirmeden değil, üretimden, üretim teknolojilerinden, kalıphaneden, satın almadan 100 tane mühendis, hayatlarının en keyifli uykusuz gecelerini yaşadılar. 7 gün 24 saat çalıştılar. Eğer ülkemize bir nefes olabiliyorsak bütün bu yorgunluklar dünyanın en keyifli yorgunluğu haline geliyor" ifadelerini kullandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün de, "Savunma sanayisinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojiyle çalışan özellikle Baykar ve ASELSAN şirketlerinin, üretimde de Arçelik'in sorumluluk almasıyla yine çok kısa bir sürede yüksek teknolojik bir ürünün hayata dönüşüm sürecini hep birlikte yaşadık" dedi.

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