Yerli üreticiyi yurtdışına taşıdı

Türkiye’de ve tüm dünyada giderek büyüyen e-ticaret pazarında KOBİ’ler de yer almaya devam ediyor. Küresel pazarlara açılmak isteyen KOBİ'lere yönelik hayata geçen Barlas Consulting isimli girişim, e-ticaret danışmanlığı alanında faaliyet gösteriyor.

Türk girişimci Okan Barlas tarafından 2020 yılında ABD'de kurulan şirket, başta Amazon olmak üzere, eBay, Walmart ve Shopify gibi dünyanın en büyük online pazaryerlerinde ürünlerini konumlandırmak isteyen işletme sahiplerine, halihazırda bu pazaryerlerinde olan fakat satışlarını artırmak isteyen e-ticaret satıcılarına ve tedarikçilere 360 derece danışmanlık hizmeti veriyor.

50'den fazla KOBİ ve kurumsal müşteriye ulaştıklarını bildiren Okan Barlas, "Çalıştığımız KOBİ’lerin birçoğu bizimle birlikte ilk kez e-ihracat pazarına giren üretici firmalar. Bu firmalar e-ticaret ve e-ihracat pazarına yeni girmelerine rağmen pazara özel ürün üretebildikleri için çok hızlı adapte oldular ve büyüme gösterdiler. E-ticaretin büyümesini sürdürdüğü bu dönemde hizmet verdiğimiz markalar sadece Black Friday ve Cyber Monday'de yaklaşık 2 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Birçoğunun bizimle birlikte ilk kez pazara girdiği müşterilerimizin toplamda 10 milyon dolara yakın ciro yapmasına aracılık ettik" dedi.

'DENİZLİ TEKSTİLİNE VE KÜTAHYA SERAMİĞİNE İLGİ VAR'

Türk üreticilerinin şu anda ABD'ye ürün satma şansının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Barlas, "Gözlemlerimize göre özellikle son dönemde Denizli’den ev tekstili, Kütahya’dan ise seramik ürünlerinin satışlarında artış var. Özellikle tekstil ürünleri hem hammadde kalitesi hem de işçilik kalitesi olarak oldukça fazla tercih ediliyor. Bunun yanı sıra hizmet verdiğimiz üreticiler arasında anti bakteriyel sabun üreten firmalar pandemi etkisiyle ciddi büyüme gösterdi" bilgilerini paylaştı.

Okan Barlas, verdikleri hizmetler ile ilgili olarak, "Pazara özel ürün analizleri de yapıyoruz. Bu analizler doğrultusunda hem pazarın nabzını tutuyor hem de müşterilerimiz için doğru konumlandırmayı yapabiliyoruz. Müşterilerimize ve üreticilerimize yönlendirmeler yaparak hem ürün portföylerini farklılaştırmalarına hem de satışlarını artırmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.