Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle 64 ilde 41,7 milyon metrekare Hazine arazisi uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlıkça, Türkiye'deki orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına ilişkin uzun yıllardır teşvik veriliyor.

Bu kapsamda ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerin yetiştirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde, kiralama bedeli dönüm başına yıllık 6 lira 75 kuruş olmak üzere 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor.

İki Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü projelerle ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri ile hayvancılık alanında Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyenlere yeni fırsatlar da sunuluyor.

Bu kapsamda mevcut ağaçlandırma uygulamasına ilave olarak ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretiminin artırılması amacıyla Hazine taşınmazları uygun koşullarda kiraya verilecek.

BİTKİLER İÇİN 12,7 MİLYON METREKARE ALAN KİRAYA VERİLECEK

Hazine taşınmazları bu düzenleme ile çok yıllık bitkiler için 10 yıl, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiralanabilecek.

Proje kapsamında ilk etapta, başta ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin olmak üzere ağaçlandırma amaçlı kiralama için 31 ilde 7,7 milyon metrekare ve lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri için 19 ilde 5 milyon metrekare olmak üzere ilk etapta 12,7 milyon metrekare alan kiralanacak.

HAYVANCILIK İÇİN 29 MİLYON METREKARE ALAN KİRAYA VERİLECEK

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Hayvancılık bakımından iklim çeşitliliği ve geniş meraları ile önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de organize hayvancılık yoluyla yerli üretimin artırılması için de Hazine taşınmazları halkın kullanımına sunulacak. Uygulama kapsamında 29 milyon metrekare Hazine arazisi kiralanacak.

FAZLA BAŞVURU OLMASI HALİNDE KİRACILAR PUANLAMAYLA BELİRLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine taşınmazlarına ilişkin kiralamaların nasıl yapılacağına ilişkin detayları paylaştı.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmesine ilişkin düzenlemeyle çiftçilerin önemli bir imkana kavuşacağını vurgulayan Kurum, "Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kiracıların nasıl belirleneceğine ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmesi için belirlenecek taşınmazlar ilan edilecek olup aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yapılırken belli kriterler üzerinden puanlama yapacağız ve en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalayacağız. Bu puanlama sisteminde örneğin kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi, aromatik bitki, süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatif gibi üretici örgütleri artı puan alarak kiralamada öncelik hakkına sahip olabilecek."

HAYVANCILIKTA İLK 3 YIL YÜZDE 70 İNDİRİM

Bakan Kurum, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayan düzenlemeyle de Hazine taşınmazlarının "irtifak hakkı tesisi" olarak adlandırılan "uzun süreli kiralama" yöntemi ile vatandaşların kullanımına bırakılacağını dile getirdi.

Kurum, "Bu yöntemle, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımıza 30 yıla kadar arazi desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, Hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin yüzde 1'i üzerinden hesaplanacak yıllık bedel karşılığında bu destekten yararlanabilecek. Ayrıca, yatırımın ilk dönemindeki harcamaları dikkate alarak ilk 3 yıl için bu bedelden yüzde 70 oranında indirim de sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Tesisin işletilmesi sonucunda elde edilecek toplam yıllık hasılattan yüzde 1 oranında alınan payın, bu uygulamada "binde bir" olarak alınacağını da vurgulayan Kurum, "Hayvancılık için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 53 ilimizde, 29 milyon metrekare Hazine taşınmazı belirlenmiş olup vatandaşlarımıza sunulacak." dedi.

Kurum, yürütülecek üç proje ile toplam kullanılacak hazine taşınmazı sayılarını da şöyle açıkladı:

"Bu üç proje için Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak. Yine bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek taşınmaz tespiti çalışmalarıyla üçer aylık periyotlarda yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlarımıza sunacağız. Bu taşınmazları ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sayfasında, ilgili belediye, ticaret, sanayi ve ziraat odalarında ve taşınmazın bulunduğu mahalle/köyde ilan ederek duyuracağız."

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Uygulamalardan yararlanmak isteyenler, illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları ya da müdürlükleri, ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvurabilecek. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" üzerinden elektronik olarak da yapılabilecek.

Öte yandan bu projelerin etkin olarak uygulanmasının sağlanması amacıyla vatandaşların kiraladıkları taşınmaz üzerinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettikleri proje ve faaliyetler ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilecek.





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