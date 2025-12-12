Habertürk
        Yerli üretim Opeller satışa sunuldu

        Yerli üretim Opeller satışa sunuldu

        Opel'in hafif ticari araç segmentindeki modelleri Zafira ve Vivaro "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkmaya başladı

        Giriş: 12.12.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:50
        Alman markanın yerli modelleri satışa sunuldu
        Alman otomobil üreticisi Opel'in hafif ticari modelleri Zafira ve Vivaro'nun Bursa'daki üretimi başladı.

        Bu kapsamda artık yerli üretim olan her iki model de satışa sunuldu. Kampanyalı olarak satışa çıkan Zafira 1 milyon 970 bin TL’den, Vivaro modelleri ise 1 milyon 490 bin TL’den başlayan fiyatlar tüketicinin beğenesine sunuluyor.

        8+1 kişilik oturma kapasitesiyle gelen Zafira, iki farklı donanım ve otomatik vitesli 2.2 litrelik Multijet motoruyla bayilerde yerini alırken, Vivaro’da ise City Van ve Cargo seçenekleri yer alıyor.

        Zafira, Edition Plus XL ve Ultimate XL olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Vivaro'da da City Van ve Cargo olmak üzere iki farklı versiyon yer alıyor.

        Tofaş ve Stellantis'in yaptığı anlaşma kapsamında, Stellantis'in 'K0' olarak adlandırdığı hafif ticari modelleri Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretiliyor.

        Tofaş, Stellantis'in 'K9' adını taşıyan kompakt ticari modellerinin de üretiminden sorumlu olacak.

