Yeşil GYO özvarlığını yüzde 193 artırdı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Yeşil GYO) hisseleri, 2023 yılında açıkladığı finansal bilançonun andından pim yaptı. 2023 yılı finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan Yeşil GYO’nun 2022’de 4,68 milyar TL olan toplam varlıklarının yüzde 193 artışla 13,74 milyar TL’ye, 1,46 milyar TL olan toplam öz kaynaklarının ise yüzde 574 artışla yaklaşık 9,85 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde projelendirdiği İstanbul Tower 205 isimli 61 katlı gökdelen projesiyle adını duyuran Yeşil GYO, 2023 yılında ayrıca 1,72 milyar TL net dönem karı açıkladı. Yeşil GYO’nun Ocak 2024 tarihinde ortalama 3.50 TL olan hisse fiyatı, 10 TL’ye ulaştı.