Yeşilay: İnternet kullanım süresinin artması siber zorbalık riskini yükseltiyor

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay'ın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan iki araştırmada, dijital çağda çocuk ve ergenlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkati çekildi.

Araştırmalarda internet bağımlılığı, siber zorbalık ile aile desteği arasındaki ilişki, farklı örneklemler üzerinden ele alınarak önemli bulgular belirlendi.

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erden ile Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Alev Elmalı Özsaray tarafından ergenlerle gerçekleştirilen ilk çalışmada, internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında anlamlı ilişkiler tespit edildi.

Bulgulara göre, internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında yüzde 32, siber mağduriyet ile yüzde 29 düzeyinde ilişki belirlendi.

İnternet bağımlılığı arttıkça gençlerin hem siber zorbalık davranışlarına yönelme hem de siber mağduriyet yaşama riskinin yükseldiği gözlemlendi.

Araştırma, internette geçirilen sürenin artmasının hem bağımlılık düzeyini hem de siber zorbalık riskini artırdığını ortaya koyarken, gençlerin dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirmesinin, zorbalık davranışlarıyla karşılaşma ve bu davranışların parçası olma olasılığını artırdığı belirlendi.

Çalışma ayrıca, sosyoekonomik düzeyin internet bağımlılığı üzerinde belirleyici olmadığını, buna karşın siber zorbalık ile mağduriyet düzeylerinde farklılık yaratabildiğini ve aile yapısının bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığını ortaya koydu.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Halil Yurdugül, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Sinan Keskin ve Hakkari Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Yiğit tarafından ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen diğer araştırmada ise siber zorbalık ile aile desteği arasındaki ilişkiye odaklanıldı.

Aile desteği arttıkça siber zorbalık düzeyinin azalma eğiliminde olduğu görülürken, yaş ve sınıf düzeyiyle internet kullanım süresi arttıkça siber zorbalığın yükseldiği, öğrencilerin aile desteğini hissetme düzeyinin ise zayıfladığı belirlendi.

Çalışmada ayrıca haftada 20 saatten fazla internet kullanan öğrencilerde siber zorbalık riskinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi.

Her iki araştırma da siber zorbalığın cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koydu. Bu durum, siber zorbalığın tüm çocuk ve ergenler için ortak bir risk alanı olduğunu gösterdi.