        Haberler Sağlık Yeşilay: İnternet kullanım süresinin artması siber zorbalık riskini yükseltiyor

        Yeşilay: İnternet kullanım süresinin artması siber zorbalık riskini yükseltiyor

        Yeşilay, yaptığı iki araştırmada, internet kullanım süresinin artmasıyla siber zorbalık riskinin yükseldiğini, aile desteği güçlendikçe ise bu riskin azaldığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:08 Güncelleme:
        İnternet kullanımı da siber zorbalık da arttı

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay'ın uluslararası hakemli dergisi Addicta'da yayımlanan iki araştırmada, dijital çağda çocuk ve ergenlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkati çekildi.

        Araştırmalarda internet bağımlılığı, siber zorbalık ile aile desteği arasındaki ilişki, farklı örneklemler üzerinden ele alınarak önemli bulgular belirlendi.

        Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erden ile Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Alev Elmalı Özsaray tarafından ergenlerle gerçekleştirilen ilk çalışmada, internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında anlamlı ilişkiler tespit edildi.

        Bulgulara göre, internet bağımlılığı ile siber zorbalık arasında yüzde 32, siber mağduriyet ile yüzde 29 düzeyinde ilişki belirlendi.

        İnternet bağımlılığı arttıkça gençlerin hem siber zorbalık davranışlarına yönelme hem de siber mağduriyet yaşama riskinin yükseldiği gözlemlendi.

        Araştırma, internette geçirilen sürenin artmasının hem bağımlılık düzeyini hem de siber zorbalık riskini artırdığını ortaya koyarken, gençlerin dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirmesinin, zorbalık davranışlarıyla karşılaşma ve bu davranışların parçası olma olasılığını artırdığı belirlendi.

        Çalışma ayrıca, sosyoekonomik düzeyin internet bağımlılığı üzerinde belirleyici olmadığını, buna karşın siber zorbalık ile mağduriyet düzeylerinde farklılık yaratabildiğini ve aile yapısının bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığını ortaya koydu.

        Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Halil Yurdugül, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Sinan Keskin ve Hakkari Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Yiğit tarafından ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilen diğer araştırmada ise siber zorbalık ile aile desteği arasındaki ilişkiye odaklanıldı.

        Aile desteği arttıkça siber zorbalık düzeyinin azalma eğiliminde olduğu görülürken, yaş ve sınıf düzeyiyle internet kullanım süresi arttıkça siber zorbalığın yükseldiği, öğrencilerin aile desteğini hissetme düzeyinin ise zayıfladığı belirlendi.

        Çalışmada ayrıca haftada 20 saatten fazla internet kullanan öğrencilerde siber zorbalık riskinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi.

        Her iki araştırma da siber zorbalığın cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koydu. Bu durum, siber zorbalığın tüm çocuk ve ergenler için ortak bir risk alanı olduğunu gösterdi.

        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı