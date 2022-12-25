Sektörden görüştüğü kimsenin kalmadığını belirten Taşdemir, "Bugüne kadar pek çok insan ile tanışmama rağmen 3-5 kişi sayabilirim dost olarak onlar da hayatta değiller. Karakterim beni insanlar uzak hep uzak tuttu." ifadelerini kullandı.

80 yaşına rağmen hala dinç olan Taşdemir, "Her gün yürüyüş yapıyorum. Alkolüm, sigaram yok. Elimden geldiğince de egzersiz yapıyorum. Bahçe işleriyle uğraşıyorum." dedi.