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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

Yeşilçam efsanelerinden Ortadirek Şaban ve Şaşkın Milyoner filmlerinde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Bahar Öztan gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda 4.kez kansere yakalanan ünlü oyuncu Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak adını duyuran Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı. İşte, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...

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  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle adından söz ettirdi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    1962 yılında İskenderun'da dünyaya gelen ünlü oyuncu ilk kez bir şapuan markasının yüzü olarak ekran karşısına geçti. 
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Sayısız reklam filminde rol alan Öztan, Yeşilçam'ın kült filmlerinde usta sanatçılarla başrolü paylaşma fırsatı edindi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Öztan,Ortadirek Şaban, Doktor Civanım ve Şaşkın Milyoner gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü paylaştı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu, Dostlar Sağolsun, Melek Yüzlüm, Mahkum, Doyumsuz, Hasretim ve Fakir Milyoner gibi filmlerde de ekran karşısına geçti.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Kanun Adam filminde Cüneyt Arkın ile başrolü paylaşan Bahar Öztan, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllarda yer edindi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde yer alan Öztan, Seda Sayan ile de çalışmıştır.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdüren Yeşilçam'ın gamzeli güzeli 1991 yılında Bodrum'da otel işletmeciliğine başladı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    1999 yılında bir anaokulu açan usta isim 2001 yılında ise Amerika'ya taşındı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Uzun süre Amerika'da yaşayan Bahar Öztan 2007 yılında İstanbul'a dönüş yaptı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Yeşilçam'ın gamzeli güzeli son olarak 2007 yılında yayınlanan Aşk Kapıyı Çalınca ve Görüsüzler dizilerinde seyirci karşısına çıktı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Kemal Sunal ve Kadir İnanır gibi birçok usta isim ile ekran karşısına geçen Öztan yaşamını Bodrum'da sürdürüyor.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Daha önce 3 kez kanseri yenen usta oyuncu geçtiğimiz aylarda 4.kez kansere yakalanmıştı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Başarılı oyuncu son haliyle gündeme geldi.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    Yılların eskitemediği güzeliğiyle övgü topladı.
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

    İşte, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!
  • Yeşilçam'ın gamzeli güzeli gençlik iksirini bulmuş gibi! Bahar Öztan'ın son hali övgü topladı!

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