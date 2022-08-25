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Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu'nın yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. 1970 yapımı Sezercik Aslan Parçası filminde çocuk oyuncu olarak ekran karşısına geçen İnanoğlu, Analar Ölmez, Küçük Ev, Bitirim Sınıfı ve Öksüzler gibi pek çok sinema filminde rol aldı. Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzeni olan Yeşiçam'ın Sezercik'iğinin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, çocuk yıldızın inanılmaz değişimi...

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  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Yeşilçam filmlerine Sezercik rolüyle damga vuran Sezer İnanoğlu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    1967 yılında İstnabul'da dünyaya gelen ünlü isim 1970 yapımı Sezercik filmi ile ekranlara geldi.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Çocuk yıldız, başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Gülşen Bubikoğlu ile başrolü paylaşan İnanoğlu; Analar Ölmez, Küçük Ev, Bitirim Sınıfı ve Öksüzler gibi pek çok filmde ekran karşısına geçti.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzeni olan ünlü isim büyüyünce sinema sektörünü bırakmıştır.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Babası Berker İnanoğlu'nun film şirketinin başına geçen Sezer İnanoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    2007 yılında Bayrampaşa Cezaevi'nde 6 ay yatan İnanoğlu 2015 yılında 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştır.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    2007 yılında cezevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile dünya evine giren ünlü ismin gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kızı  bulunuyor.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Yeşilçam'ın Sezercik'iğini görenler 'yıllar ona da acımadı' demeden geçemedi.
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

    İşte, Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun son hali...
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak hafızalara kazınmıştı! Sezer İnanoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

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