Yeşilyurt'a Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan "Muhtar Evi" ve "Afet Lojistik Odası"nın açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış programına Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarların yerel yönetim anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlarla birlikte tespit edip çözüm ürettiklerini söyledi.

REKLAM

Muhtarlıkların vatandaşın kamu hizmetine ilk başvuru noktalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Tutdere, bu nedenle muhtar evlerinin fiziki koşullarına özel önem verdiklerini ifade etti. Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar 11 muhtar evini hizmete kazandırdıklarını belirten Tutdere, muhtar evinin yanında açılan afet lojistik odasının ise olası afetlere karşı mahalle ölçeğinde hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlayacağını söyledi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri de hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.