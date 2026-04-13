        Haberler Gündem Güncel Yeşilyurt'a Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası | Son dakika haberleri

        Adıyaman Belediyesi, Yeşilyurt'a Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası açtı

        Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan "Muhtar Eve" ve "Afet Lojistik Odası", Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katıldığı törenle açıldı. Başkan Tutdere, muhtarların yerel yönetim anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlarla birlikte tespit edip çözüm ürettiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Yeşilyurt'a Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan "Muhtar Evi" ve "Afet Lojistik Odası"nın açılışını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış programına Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri katıldı.

        Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarların yerel yönetim anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlarla birlikte tespit edip çözüm ürettiklerini söyledi.

        Muhtarlıkların vatandaşın kamu hizmetine ilk başvuru noktalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Tutdere, bu nedenle muhtar evlerinin fiziki koşullarına özel önem verdiklerini ifade etti. Adıyaman Belediyesi olarak bugüne kadar 11 muhtar evini hizmete kazandırdıklarını belirten Tutdere, muhtar evinin yanında açılan afet lojistik odasının ise olası afetlere karşı mahalle ölçeğinde hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlayacağını söyledi.

        Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ile mahalle sakinleri de hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

        Çocuklarını korumaya çalışırken kazada hayatını kaybeden annenin cenazesi Batman'a gönderildi

        Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden annenin, çarpışma anında arka koltukta bulunan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi. (İHA)

        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı