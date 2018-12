3 | 16

Şu an pekçok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sıradı ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle.