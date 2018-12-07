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Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni.