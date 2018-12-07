Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastanede tedavisi devam ederken, Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bilgiler paylaştı.
Yeşim Erbil, şu mesajı paylaştı:
Şu an pekçok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sıradı ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle.
Benim ilk yeğenim ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.
Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayrabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor, anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz.
Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında. Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni.
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