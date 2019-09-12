Güne sağlıklı ve keyifli bir başlangıç yapabilmek için olmazsa olmazlarımız arasında rahat ve kaliteli bir uyku yer alıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen uyku sorunları için hemen ilaca sarılmak yerine pratik önlemler almak çok daha olumlu sonuç verebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Hayal Ergin Toktaş, uyku bozuklukları ve rahat bir uyku için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor.

UYKUNUN SÜRESİNİ DEĞİL KALİTESİNİ ARTIRIN

Uyku bedensel dinlenmeye zemin hazırladığı gibi zihinsel fonksiyonların yenilendiği bir dönem olarak da değerlendiriliyor. Sağlıklı bir vücut ve günün kaliteli geçebilmesi için uykunun süresinden ziyade kalitesinin artırılması daha önemli görülüyor.

KRONİK UYKUSUZLUK BUNLARI YAPIYOR

*Gündüz dikkat eksikliği

*Konsantrasyon güçlüğü

*Aşırı sinirlilik

*İş performansında düşme

*Depresyon

*Yüksek tansiyon ve metabolik bozukluklar

HEMEN İLACA SARILMAYIN

Genelde erişkin insanların ortalama 7-8 saatlik uykuya ihtiyaç duyduğu düşünülse de uyku süresinin parmak izi gibi kişiye özel bir durum olduğu belirtiliyor. Kronik uykusuzluğa gün içinde yapılan hatalar neden olabileceği gibi uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu veya gece gelen panik atak gibi farklı rahatsızlıklar gündüz yakınmalara yol açabiliyor. Rahat bir uyku için ilaçları tercih etmek yerine zeminde yatan sorunun belirlenip buna göre bir tedavi planlanması yapılması gerekiyor. Sonrasında uykusuzluk tipine göre önce günlük yaşam düzenlemelerinin ardından ise melatonin takviyesi gibi ilaç tedavileri öneriliyor.

DELİKSİZ BİR UYKU İÇİN BUNLARI YAPIN!

*Uyumak için yatak odasını tercih edin. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilir.

*İdeal oda sıcaklığını 21-22 derecede tutun

*Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyaları yatak odanızda bulundurmayın. Hatta yatakta bu cihazlarla zaman geçirmenin bile uyku kalitesini bozabileceğini unutmayın.

*Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edin.

*Uyurken gece lambası kullanmayın. Uykuda salgılanan melatonin hormonunun sadece karanlıkta aktive olduğunu hatırlayın.

*20.30-23.00 arasında en üst seviyeye ulaşan melatonin hormonundan yararlanmak için uykuya bu saat dilimleri arasında dalmaya çalışın.

*Uyku için yatağa yatmadan önce diş fırçalama veya tuvalet ihtiyacı gibi hazırlıklarınızı bitirmiş olun.

*Akşam 19.00’dan sonra herhangi bir besin tüketmeyin. Özellikle çay kahve gibi uyarıcılardan uzak durun. Uykuyu getirmesi için tüketilen süt ile diğer yiyecek ve içeceklerin reflüyü tetikleyebildiğini unutmayın.

*Haftada en az 3 gün spor yapın. (Akşam yemeğinden önce kardiyo tarzı yapılan hafif sporların uykusuzluk sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Ağır sporlar ise sanılanın aksine uykusuzluk sorunu yaratabiliyor.)

*Hafta sonu dahil aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya dikkat edin. 12.00-14.00 arası yaşanan melatonin salgılamasından yararlanmak için hafta sonları 45 dakikayı geçmeyecek bir öğlen uykusu uyumayı deneyin

*Yatağa yatmanıza rağmen 30 - 45 dakika uyuyamadıysanız yataktan çıkın. Farklı bir odada kitap okuduktan sonra tekrar yatarak uyumayı deneyin.