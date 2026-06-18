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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Yetkin Dikinciler’den Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet Mektupları

        Yetkin Dikinciler’den Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet Mektupları

        İstanbul Modern, "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi kapsamında 23 Haziran'da düzenlenecek etkinlikte, Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet'in mektuplarını Yetkin Dikinciler'in yorumuyla sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Yetkin Dikinciler'den Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet Mektupları

        İstanbul Modern'de “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisine paralel olarak düzenlenen etkinlikte, Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet arasında yıllara yayılan dostluğun izini süren mektuplardan bir seçki, Yetkin Dikinciler’in yorumuyla sergi alanında hayat buluyor.

        Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet’in 1932 yılında Dârülbedâyi’de (İstanbul Şehir Tiyatrosu) başlayan ve zamanla derin bir dostluğa dönüşen ilişkilerinin izlerini taşıyan mektuplar; iki sanatçı arasındaki bağın yanı sıra, bir dönemin kültürel ve duygusal atmosferini de görünür kılıyor.

        Semiha Berksoy
        Semiha Berksoy

        23 Haziran'da saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte Yetkin Dikinciler’in seslendireceği mektup seçkisi, ziyaretçileri 87 yıl öncesinden bugüne uzanan; sanatın, dostluğun ve hafızanın iç içe geçtiği özel bir anlatıya davet ediyor.

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        #İstanbul Modern
        #Semiha Berksoy
        #Nazım Hikmet
        #yetkin dikinciler
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