Yetkin Dikinciler’den Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet Mektupları

İstanbul Modern'de “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisine paralel olarak düzenlenen etkinlikte, Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet arasında yıllara yayılan dostluğun izini süren mektuplardan bir seçki, Yetkin Dikinciler’in yorumuyla sergi alanında hayat buluyor.

Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet’in 1932 yılında Dârülbedâyi’de (İstanbul Şehir Tiyatrosu) başlayan ve zamanla derin bir dostluğa dönüşen ilişkilerinin izlerini taşıyan mektuplar; iki sanatçı arasındaki bağın yanı sıra, bir dönemin kültürel ve duygusal atmosferini de görünür kılıyor.

Semiha Berksoy

23 Haziran'da saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte Yetkin Dikinciler’in seslendireceği mektup seçkisi, ziyaretçileri 87 yıl öncesinden bugüne uzanan; sanatın, dostluğun ve hafızanın iç içe geçtiği özel bir anlatıya davet ediyor.