        Yiğit Efe Demir: Taraftarı olduğum takımda mücadele ettim - Futbol Haberleri

        Yiğit Efe Demir: Taraftarı olduğum takımda mücadele ettim

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, 1-1 berabere kaldıkları Ferencvaros maçının ardından, "Taraftarı olduğum takımda mücadele ettim" dedi.

        Giriş: 27.11.2025 - 23:27 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:27
        "Taraftarı olduğum takımda mücadele ettim"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan genç oyuncu Yiğit Efe Demir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARI OLDUĞUM TAKIMDA MÜCADELE ETTİM"

        Taraftarı olduğu takım için mücadele ettiğini söyleyen Yiğit Efe Demir, "5.5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarından sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele ettim. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarlar inanılmaz destek verdi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        "HOCAM BANA GÜVENDİ"

        Tedesco'nun ne zaman şans vereceğini söylediğini de belirten genç stoper, "Plzen maçından önceki gün söyledi, oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağolsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadım." dedi.

        Oynayacağını öğrendikten sonra kampta kaldığını söyleyen Yiğit Efe, "Hocamın sözlerinden sonra telefonlarım kilitlendi. Maça fokusladım. Rakibin hava topları çok iyiydi. Bunlara çok çalıştım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım." ifadelerini kullandı.

