Yılbaşı biletleri ne kadar 2021? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatla

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango bilet fiyatları merak konusu oldu. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıkarıldı. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı bilet fiyatları (çeyrek, yarım ve tam bilet) ne kadar? İşte, detaylar...



YILBAŞI BİLETLERİ 2022 SATIŞA ÇIKTI MI?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş biletleri satışa çıktı.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 Milyon Lira olarak açıklandı.

YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş biletleri:

ÇEYREK BİLET: 30 TL

YARIM BİLET: 60 TL

TAM BİLET: 120 TL

olarak belirlendi.