Yılbaşı menüsü içerisinde en çok yer alan ve en çok tercih edilen yemeklerden olan hindi, bu yeni yılda da birçok mutfağın ana yemeği olacak. İşte, hindi tarifi ile ilgili merak edilenler ve yılbaşı sunumları...

FIRINDA HİNDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELERI

1 bütün hindi (6kg)

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı tavuk bulyon

2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)

1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)

Tuz, karabiber

FIRINDA HİNDİ TARİFİ YAPILIŞI

Fırında hindi hazırlamak için öncelikle fırın 175 dereceye ayarlanır.

Tüm hindi yıkanır, içi temizlenir (ama derisi üzerinde kalır) ve büyük bir fırın tenceresine veya derin bir tepsiye konur.

Göğüs eti üzerindeki derisi hafif ayrılır, derinin altına iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı konur. Bu göğüs etinin yumuşak olmasını sağlar.

Hindinin içerisine tüm soğan konur, isterseniz patates ve havuç parçaları da konur.

Ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanoz karıştırılır hindinin üzerine dökülür, tuz ve karabiber serpilir. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirilir.

Folyo ile kapatılır ve yaklaşık 3-3.5 saat fırında pişirilir, sonra folya alınır, üzeri açık olarak 45-60 dakika daha pişer, üzeri iyice kızarana kadar.

Fırın termometreyle hindinin göğüs eti kontrol edilir, etin iç sıcaklığı en az 80 derece olduysa hindi pişmiştir.

Fırından çıkan hindi, dilimlenmeden önce 10 dakika bekletir.

Hemen dilimlenirse içinin suyunu sızar ve et yerken kuru olur.

Fırında Hindi yanında ister pilav, patates, makarna veya salata ile servis yapılır.

Afiyet olsun.

FIRINDA HİNDİ PÜF NOKTALARI

Hindinin derisi üzerinde kalmalıdır.

Göğüs etinin yumuşak olması için üzerindeki derinin hafif ayrılması ve derinin altındaki kısma tereyağı sürülmesi gerekmektedir.

Hindiyi fırından çıkarttıktan sonra dilimlenmesi için 10 dakika bekletmeniz gerekmektedir.

FIRINDA HİNDİ KAÇ SAATTE PİŞER?

Hindinin pişme süresinin fırınınızın performansına göre değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurarak 6 kilogramlık bir hindi yaklaşık olarak 3-3,5 saatte pişecektir.

KÖRİLİ HİNDİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 Adet Soğan

1 Diş Sarmısak

1 Adet Kuru Kırmızı Biber

600 gr Hindinin Göğüs Eti (veya tavuk göğüs eti)

2 Yemek Kaşığı Tereyağı

Tuz, Karabiber

1 Tatlı Kaşığı Köri

1 Su Bardağı Tavuk Suyu

300 gr Yoğurt

2 Yemek Kaşığı Un

1 Demet Taze Soğan

1 Adet Kırmızı Elma

4 Yemek Kaşığı Kıyılmış Maydanoz

KÖRİLİ HİNDİ TARİFİNİN YAPILIŞI

Soğan ve sarmısağı soyup kıyın. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın. Kuşbaşı doğranmış hindi etinin önce yarısını sonra diğer yarısını kuvvetli ateşte tereyağı ile iyice kavurun. Tuz karabiber katın. Ateşten alın.

Kıyılmış soğan, sarmısak ve biberleri köri ile birlikte hindiyi çıkardığını tavaya koyun ve yanmamasına dikkat ederek orta ateşte kavurun. Tavuk suyunu ekleyin. Yoğurdu un ile karıştırın ve tavaya katın, karıştırın. Etleri de tavaya koyup kısık ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin.

Taze soğanları temizleyip halka şeklinde doğrayın. Elmayı yıkayın, kabuğu ile birlikte ince ince dograyın, yemeğe ekleyin.

Tuz, karabiber ile tatlandırın. Elmalar biraz yumuşayınca üzerine maydanoz serpip ateşten alın ve haşlanmış pirinçle birlikte servis yapın.

FIRINDA HİNDİ BUT TARİFİ MALZEMELERİ

3 – 4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet hindi but – kemikli

2 adet pancar

7 – 8 adet bebek patates

3 adet kırmızı soğan

3 adet kuru soğan

2 adet havuç

2 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

2 – 3 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı un

FIRINDA HİNDİ BUT YAPILIŞI

Tüm kök sebzeleri kabaca iri olacak şekilde doğrayın, fırın kabınızın taban kısmına bu sebzeleri yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve su gezdirin.

Üzerine fırın teli yerleştirin ve hindi butlarını telin üzerine yerleştirin. Tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve üzerini önce yağlı kağıt ardından alüminyum folyo ile kapladıktan sonra 140 – 150 derecede önceden ısıtılmış fırında 3,5 – 4 saat kadar pişirin, ardından alüminyum folyo ve yağlı kağıdı çıkartıp hindinin derisi kızarana kadar 200 derece fırında pişirin.

Fırından çıkan hindinizin etlerini parçalara ayırın.

Sebzeleri servis tabağına alın, fırın kabının içerisindeki suyu bir tavaya aktarın, hafif ısıtıp bir kaşık un ile bağlayıp hindi etlerini bu sos ile tatlandırdıktan sonra servis edin.

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