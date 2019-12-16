Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini paylaştı.
PİKAN CEVİZLİ KABAK TATLISI
500 gr bal kabağı
75 gr pikan cevizi
100 ml su
50 gr kaymak
100 gr şeker
PİKAN CEVİZLİ KABAK TATLISININ HAZIRLANIŞI
Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.
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