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Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

Siirt'in Tillo ilçesinde yılda sadece 15 gün açan ve koparılması halinde yüklü miktarda para cezası uygulanan endemik Salvia Siirtica (Siirt adaçayı) köylüler tarafından korunuyor

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AA
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de sadece Tillo'da yetiştiği tespit edilen endemik bitkinin bulunduğu alanı koruma bölgesi ilan etti.
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Köylüler, ekiplerle, her yıl ilkbaharda açan endemik bitkinin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma alanına sahip çıkıyor.
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, endemik bitkinin, tür koruma eylem planı kapsamında koruma altında bulunduğunu söyledi.
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Amcalar, IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan bitkinin, sadece mayısta ve 15 ila 20 gün çiçek açtığını aktardı.
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Koparılması halinde 244 bin 315 lira cezası bulunduğunu dile getiren Amcalar, vatandaşlardan adaçayının korunmasına destek vermelerini ve bu nadir bitki türüne karşı duyarlı davranmalarını istedi.
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Köylülerden Sinan İmre ise bitkinin nadide bir tür olduğunu belirterek, "Biyoçeşitlilik ekibi ve akademisyenler burada inceleme yaptı ve bu türün Türkiye genelinde sadece Siirt bölgesinde yetiştiğini tespit etti. 
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    Böyle olunca ekipler bitkinin yetiştiği alanı çitle çevreleyerek koruma altına aldı. Biz de bitkiyi koruyoruz" dedi.

     
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

    *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir. 
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor
  • Yılda sadece 15 gün açan endemik Siirt adaçayı korunuyor

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