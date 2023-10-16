Yıldırım Bayezid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları Yıldırım Bayezid ya da bir diğer ismiyle 1. Bayezid, babası 1. Murad'ın 1389 yılında vefat etmesiyle tahta çıkmış ve Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı olarak hüküm sürmüştür. 1386 yılında henüz şehzadeyken, Karamanoğulları'na karşı yapılan seferde gösterdiği hünerler sebebiyle Yıldırım unvanını alan 1. Bayezid'in hükümdarlığı 1402 senesine kadar sürmüştür. 2 defa İstanbul'un kuşatıldığı, Haçlılar ile Niğbolu Savaşı'nın yapıldığı Yıldırım Bayezid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Yıldırım Bayezid dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Gerçekleşen seferlerin yanında, devletin hazinesinin genişletilmesi, merkezi teşkilat ve bürokraside birtakım düzenlemelerin yapılması gibi bir takım idari değişikliklerin de yapıldığı Yıldırım Bayezid dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Yıldırım Bayezid Dönemi Genel Özellikleri

Şehzade olduğu yıllardan itibaren Anadolu ve Rumeli’de gerçekleşen seferlere katılarak, askerlik alanındaki becerilerini sergileyen Yıldırım Bayezid, 1389 yılında tahta geçtikten sonra Aydınoğulları, Hamitoğulları ve Menteşeoğulları gibi Anadolu beylikleri ile mücadele etmiştir. Anadolu üzerine gerçekleştirdiği seferler ile bu beylikleri ortadan kaldıran ve Anadolu coğrafyası üzerindeki Türk siyasi birliğini sağlayan Yıldırım Bayezid, daha sonra yüzünü Rumeli coğrafyasına çevirmiştir.

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Yıldırım Bayezid, 1391 ve 1395 senelerinde iki kez İstanbul’u kuşatmış ancak başarılı olamamıştır. Yıldırım Bayezid döneminin en önemli olaylarından bir tanesi ise 1396 senesinde gerçekleşen Niğbolu Savaşı’dır. Bayezid’in İstanbul’u kuşatması üzerine Bizanslılar Avrupa’dan yardım istemiş ve Papa’nın da desteğiyle bir Haçlı ordusu kurulmuştur. Ana hedefi Osmanlıları Balkanlardan uzaklaştırmak olan Haçlılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Yıldırım Bayezid dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise 1402 senesinde gerçekleşen Ankara Savaşı’dır. Timur ile Osmanlılar arasında yapılan bu savaşta Osmanlı Devleti mağlup olmuş, Anadolu’da siyasi birlik sona ermiş ve Yıldırım Bayezid da Timur’a esir düşmüştür. Ankara Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nde 1413 yılına kadar sürecek olan Fetret Devri başlamıştır.

Yıldırım Bayezid Dönemi Önemli Olayları

1389 ile 1402 yılları arasını kapsayan 13 senelik Yıldırım Bayezid Dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekilde sıralanabilir:

1390 yılında gerçekleşen Anadolu seferleri neticesinde Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları ve Saruhanoğulları ortadan kaldırılmış ve ilk kez Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

1391 ve 1395 senelerinde İstanbul iki kez kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştır.

Rumeli üzerine gerçekleşen seferler ile 1394 yılında Arnavutluk ve Selanik Osmanlı idaresi altına girmiştir.

1396 yılında Haçlılar ile Osmanlı Devleti Niğbolu Savaşı’nda karşı karşıya gelmiş ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır. Savaş neticesinde Bulgaristan toprakları tamamen fethedilmiştir.

1402 yılında Timur ile Osmanlı Devleti arasında Ankara Savaşı yaşanmış ve Osmanlı Devleti mağlup olmuştur. Osmanlılar için oldukça ağır şartlar doğuran bu savaş neticesinde Yıldırım Bayezid esir düşmüş ve Osmanlılar için Fetret Devri başlamıştır.

Yıldırım Bayezid Dönemi Savaşları

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1389 ile 1402 yılları arası süren Yıldırım Bayezid dönemi savaşları şu şekildedir:

Niğbolu Savaşı (1396): Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması üzerine Bizanslılar Papa’dan yardım istemiş ve Papa’dan desteği alan Macarlar öncülüğündeki Haçlılar Osmanlı üzerine harekete geçmiştir. 1396 senesinde Niğbolu’nda karşı karşıya gelen Haçlılar ile Osmanlılar arasındaki savaşı Osmanlılar kazanmış ve tüm Bulgaristan coğrafyası Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Ankara Savaşı (1402): Timurlular ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti mağlup olmuş ve Yıldırım Bayezid da Timur’un eline esir düşmüştür. Ankara Savaşı ile birlikte Anadolu’daki siyasi birlik bozulmuş ve Osmanlı Devleti’nde 1413’e kadar sürecek olan Fetret Devri başlamıştır.

Yıldırım Bayezid Dönemi Yenilikleri

Gerçekleşen fetihler ile devlet hazinesi genişletilmiştir.

Devlet yönetimden kul sistemini getirmiştir.

Merkezi teşkilat ve bürokrasi alanlarında yenilikler yapılmıştır.

Ulemanın kontrolü altında olan vakıf malları tamamen devlet kontrolü altına alınmıştır.

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