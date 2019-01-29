Yıldırım şöyle konuştu: Bu İstanbul'un sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Sorun nereden peyda oldu? İnternetten. İnternet, teknoloji, yazılım... Bir yazılımla bütün araçlarla irtibat kurabiliyorsunuz, onları iş kaydırabiliyorsunuz. İtalya'da 2017'de bir mahkeme kararıyla Uber haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı. Şu anda üst mahkeme bu yasaklama kararını durdurmuş. Uber çalışmaya başlamış. Danimarka'da haksız bir şekilde pazara girişi nedeniyle çok sıkı standartlar getirilmiş. O kadar istedikleri gibi çalışamıyorlar. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine Uber yasa dışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var.



"TAKSİLCİLERİN HAKKINI BEDEL ÖDEMEDEN KULLANANLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Her türlü korsan faaliyetin kendileri için hedef olduğunu ve bunlarla mücadele edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Taksicilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ama taksicilerin hem standartlarını hem güvenliklerini hem çalışanların eğitimine çok daha özen göstermesi için de tedbirler alacağız. Dolayısıyla Uber'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp, buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Bu ülkede faaliyet göstereceksiniz, vergi dairesinin yolunu bilmeyeceksiniz. Diğer tarafta taksici sabah erken saatlerden geç saatlere kadar gayret edecek ve vergisini ödeyecek. Aynı muameleyi göreceksiniz, bu söz konusu olamaz." dedi.