Yıldırım Yanılmaz'dan acı haber
Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz, bir süredir kaldığı Balıkesir Karesi Belediyesi'ne ait huzur evinde hayatını kaybetti
'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas, Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' yapımlarının yönetmenliğini yapan, tiyatro oyuncusu Yıldırım Yanılmaz, 78 yaşında hayata veda etti.
Bir süredir Karesi Belediyesi'ne ait huzurevinde kaldığı öğrenilen Yanılmaz'ın acı haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından duyurdu; "Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yıldırım Yanılmaz'a Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" şeklindeki ifadelere yer verdi.
YILDIRIM YANILMAZ HAKKINDA
18 Ocak 1946'da Zonguldak'ta doğan Yıldırım Yanılmaz, kariyerine 1969'da Halit Refiğ'in 'Bir Türk'e Gönül Verdim' filminde yönetmen yardımcılığı yaparak başladı.
1986'da yönetmenliğini üstlendiği ilk film olan 'Düğüm'ün ardından; 'Deniz Gülü', 'Yeşeren Asma: Beşiktaşlı Yahya Efendi', 'Ölüm Oyunu', 'Aptallık Rekoru', 'Sıfır Nokta', 'Ölüm Oyunu', 'Flas', 'Abdülkadir Geylani: Batmayan Güneş' gibi filmleri ve Orhan Veli'nin 'İlham Perisi Bella' belgeselini yönetti.
Yanılmaz, 'Şengün Konağı', 'Çiçek Taksi', 'Güneş Doğacak' gibi projelerde oyuncu olarak rol aldı.
Fotoğraflar: İHA