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        Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy: Doğuma iki ay kaldı - Magazin haberleri

        Yıldız Çağrı Atiksoy: Doğuma iki ay kaldı

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, doğuma iki ay kaldığını ifade ederek samimi açıklamalarda bulundu; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusunda kucağımıza aldığımız anda olacaktır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:47
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile birlikte Ataşehir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, doğacak çocuklarıyla ilgili konuştu.

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        "2 AY KALDI"

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay kaldı şu an. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum. Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki... Şu an yakın zamanda da setten çıktım biraz yorgunluk var" dedi.

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        "TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPMAK İSTİYORUZ"

        Eşi Berk Oktay ise; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusu da kucağımıza aldığımız an olacaktır. Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz biz. Sizler de röportaja gelirsiniz bebiş seversiniz" diyerek güldü.

        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Berk Oktay
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