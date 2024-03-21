Yıldız Çağrı Atiksoy: Doğuma iki ay kaldı
İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, doğuma iki ay kaldığını ifade ederek samimi açıklamalarda bulundu; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusunda kucağımıza aldığımız anda olacaktır"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile birlikte Ataşehir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, doğacak çocuklarıyla ilgili konuştu.
"2 AY KALDI"
İlk kez anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Heyecanlıyız, az kaldı. 2 ay kaldı şu an. Sağlıkla gelsin inşallah. Hafta hafta değişiyor durum. Bazen zorlandığımız anlar oluyor tabii ki... Şu an yakın zamanda da setten çıktım biraz yorgunluk var" dedi.
"TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPMAK İSTİYORUZ"
Eşi Berk Oktay ise; "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci duygusu da kucağımıza aldığımız an olacaktır. Türkiye'de doğum yapmak istiyoruz biz. Sizler de röportaja gelirsiniz bebiş seversiniz" diyerek güldü.