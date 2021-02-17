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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında?

Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında? İşte Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilen detaylar...

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında?

Yıldız Çağrı Atiksoy, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile popüler olmuştu. Son olarak Şampiyon dizisinde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy kısa bir aranın ardından yeniden seyircilerin karşısına çıktı. Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti.

Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi.Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Son olarak TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini oynamıştır.

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