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Haberler Teknoloji Bilişim Yıldız Teknopark'a siber saldırı!
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Yıldız Teknopark'a siber saldırı düzenleyip, fidye istediler!

Yıldız Teknopark’a siber saldırı gerçekleştirildi. Teknoparkın sistemlerini devre dışı bırakan saldırganlar, fidye talebinde bulundu.

Yıldız Teknopark'a siber saldırı!
Teknopark'a siber saldırı!
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Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Yıldız Teknopark’ta veri ihlali yaşandığı ortaya çıktı. Gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde teknoparkın bazı sistemlerin devre dışı bırakılırken, saldırganlar Yıldız Teknopark yönetiminden fidye talebinden bulundu.

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından konuyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na veri ihlali bildirimi yapılırken, incelemelerin de devam ettiği belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan kamuoyu açıklamasında, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’de yaşanan sözkonusu veri ihlali ile ilgili olarak özetle şu bilgiler verildi:

FİNANS BİLGİLERİ DE ELE GEÇİRİLDİ

- İhlal, 3 Mayıs 2022 tarihinde veri sorumlusuna ait sistemlere siber saldırı gerçekleştirilmesi neticesinde sistemlerin devre dışı bırakılması ile gerçekleşti.

- 5 Mayıs 2022 tarihinde fidye talep edilen bir not bulunması sonucu veri ihlali tespit edildi.

- İhlalden etkilenen sistemlerin, veri sorumlusuna ait Argeportal, EBYS, eBA, PDKS, Logo yazılım ve şirket içi ortak alan olduğu açıklandı.

- İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri ise kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim bilgilerinden oluştu.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler olurken, ihlalden etkilenen kişi sayısı ise henüz tespit edilemedi.

8 BİN 500'Ü GEÇEN AR-GE ÇALIŞANI BULUNUYOR

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Yıldız Teknopark'ın bünyesinde 438 Ar-Ge firması, 109 kuluçka firması, 83 akademisyen firması ve 8 bin 571 Ar-Ge çalışanı bulunuyor.

Şu ana kadar toplam 4 bin 461 Ar-Ge projesine ev sahipliği yapan teknoparkta mevcut yürütülen Ar-Ge proje sayısı ise 863.

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