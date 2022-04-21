Yıldız Tilbe'ye bir tepki daha! 0:00 / 0:00

Yıldız Tilbe (55), son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Bazı hayvanseverler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.

"BOŞ SOKAKLARA TİMSAH VE KOMODO EJDERİ BIRAKACAĞIM!"

Tilbe, sokak köpeklerine yönelik söylemleri nedeniyle kendisine gelen tepkiler sonrasında, "Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı!" diyen Yıldız Tilbe, "Sokaklarda gezsinler, çoğalsınlar. Millet bakar. Belki uzun vadede Afrika gibi oluruz. Her çeşit hayvan... Neden olmasın? İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır. Dağ başı, Mars falan... Gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan!" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı ardından, "Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur... Besleme yapıp, sokağa bırakacağım. Turistler de gelir, safari falan... Neden olmasın, neyimiz eksik? Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin?" mesajını da yayınlamıştı.