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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Yıldız Tozu', iki kardeşin hikâyesi

        'Yıldız Tozu', iki kardeşin hikâyesi

        'Yıldız Tozu', kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini iki küçük kardeşin gözünden anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 09:34
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        İki kardeşin gözünden anlatacak
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        'Yıldız Tozu' adlı sinema filmi, izleyicilerle 22 Eylül'de buluşacak.

        Yazar Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu', kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini iki küçük kardeşin gözünden anlatacak.

        Kendilerini sorgulatacak olan 'Yıldız Tozu', izleyicileri çocukluğuna götürecek. Filmin bu konudaki ön sözü şöyle: Hangimiz gökyüzüne bakarken bir yıldız kaydığında kendini şanslı hissetmez, bir dilek tutmaz? Ya da bilindik ama acı dolu bir an için söylenir o cümle; “Bir yıldız daha kaydı…”

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        24 kare film yapım ve Sinehane’nin yapımcılığını üstlendiği filmi Ahmet Sönmez yönetirken başrolleri; Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur paylaştı.

        Ahmet Sönmez
        Ahmet Sönmez

        Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemini anlatan 'Yıldız Tozu'nun sinopsisi şöyle; Berrak bir yaz gecesidir. Kenan ve abisi Mustafa, evlerinin damında sırtüstü uzanıp yıldızları seyrederken kendi yıldızlarını seçerler. Kenan’ın abisi yıldızlardan söz eder. Günün birinde Almanya’dan dayıları gelir. Mustafa’ya bisiklet getirir. Kenan’ın abisinin de bir bisikleti vardır artık. Bisikletini o kadar seviyordur ki, Kenan’ı bile yaklaştırmaz yanına. Kenan her defasında yalvarır, huysuzluk çıkarır fakat abisi bisikletini paylaşmak istemez.

        Bir gün dayısıyla damda otururken bir yıldız kayar. Kenan kayan yıldızlara ne olduğunu sorar. Dayısı “Eğer bir yıldız kaydıysa o yıldızın sahibi ölmüştür” diye anlatır. Kenan üzülür, kayan bir yıldız görmek istemez. Bir sabah erkenden, delicesine bir gürültüyle kapıları çalınır. Gelen, abisinin yakın arkadaşı Abdurrahman’dır. Kenan’ın bisikletle şarampole yuvarlandığını haber verir. Oysa herkes Kenan’ı evde sanmaktadır. Anne ve babası Kenan’ın yanına koşarlarken, abi bu kaza için kendini sorumlu tutar. Kenan’ın durumu ciddidir.

        Mustafa şehre götürülen kardeşinden bir haber alıncaya kadar büyük bir duygu yoğunluğu yaşar. Çok sevdiği bisikletini tekrar görmek bile istemez. Evlerinin damında, bu kez Kenan olmadan yıldızları seyreder. Kayan bir yıldız görür. Bu Kenan’ın yıldızıdır. Olanca hızıyla yıldızı tutmak için koşar, koşar...

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        #Yıldız Tozu
        #türkü turan
        #Mustafa Kutlu
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