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Yılın dört aylık döneminde 103 bin 768 tonluk fındık ihraç edildi

Türkiye'den yılın dört ayında yapılan 742 milyon 827 bin 33 dolarlık fındık ihracatının 294 milyon 658 bin 77 dolarlık kısmını, Trabzon merkezli firmalar gerçekleştirdi. Kentten en çok fındık satılan ülkeler İtalya, Polonya ve Fransa oldu

Yılın dört aylık döneminde 103 bin 768 tonluk fındık ihraç edildi
AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan döneminde Trabzon'dan 37 bin 998 ton fındık ihraç edilerek 294 milyon 658 bin 77 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde Türkiye'den 742 milyon 827 bin 33 dolar karşılığında 103 bin 768 ton fındık ihraç edildi. Buna göre ihracatın değer bazında yüzde 40'ı Trabzon firmalarınca yapıldı.

Bu dönemde Trabzon'dan 52 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Polonya ve Fransa en çok fındık satılan ilk üç ülke oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Kovid-19 salgını sürecinin uluslararası piyasalarda ve ticarette olumsuz etkilerine rağmen fındık ihracatının bu durumdan çok fazla etkilenmediğini belirtti.

İlerleyen dönemlerde salgının kontrol altına alınmasıyla piyasaların normale dönmeye başlamasını beklediklerini aktaran Cirav, "Bu durumun da talepte yol açacağı artışlarla tüm sektörlerde toparlanmanın başlayacağını öngörüyoruz. Ortaya çıkacak sinerji, üretim ve tüketim eğilimlerindeki artışlarla birlikte sektör ihracatını olumlu etkileyecek." ifadesini kullandı.

Cirav, yaptıkları tespitlere göre 2021 yılı fındık sezonunun çok iyi olmasını beklediklerini, hava şartlarının iyi gitmesi halinde bu durumun ürün kalite ve rekoltesine aynı şekilde yansıyacağını da kaydetti.

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