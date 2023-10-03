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        Haberler Gündem Yılın ilk karı o kentimize yağdı! - Son dakika haberleri

        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!

        Van'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi çevresindeki dağlar da beyaza büründü. Yılın ilk karının yağdığı kentte sürücülerin dikkatli olunması istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:43
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        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
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        Yılın ilk karı Van'a yağdı. Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.

        DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

        DHA ve AA'da yer alan habere göre Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

        SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI

        Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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