Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
Van'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış sonrası Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi çevresindeki dağlar da beyaza büründü. Yılın ilk karının yağdığı kentte sürücülerin dikkatli olunması istendi
Giriş: 03.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:43
Yılın ilk karı Van'a yağdı. Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.
DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
DHA ve AA'da yer alan habere göre Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI
Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı.