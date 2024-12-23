Yılın makyaj trendleri HT Spor'da konuşuldu!

HT Spor ekranlarında yayınlanan Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programında kişisel gelişim ve güzellik bakımı konuşuldu. Güçlü bir psikolojiye nasıl sahip olabiliriz, mutluluğun formülü var mı, bu yılın makyaj trendleri, yılbaşı makyajını nasıl yapmalıyız gibi soruların cevapları HT Spor'da yanıt buldu.

İşte programdan satır başları:

- Nasıl güçlü bir psikolojiye sahip olabiliriz? İnternette birazcık gezdiğimizde o kadar kötü hadiselerle karşılaşıyoruz ki. Güçlü bir psikolojiye sahipseniz bu durumu kaldırabiliyorsunuz, yoksa kaldıramıyorsunuz. Hemen pes etmek yıkılmak yerine çözüm üretmelisiniz. Bunun için de öncelikle iyimser olmalısınız, pozitif düşünmelisiniz. Doğuştan herkes güçlü bir psikolojiyle doğmuyor. Ama hepimiz psikolojimi güçlendirmeyi öğrenebiliriz. İnsanın kendine tanıması gerekiyor. Zayıf ve güçlü yönlerimizi öğrenmemiz lazım. Arkadaşlarınıza içini dökmek sizi rahatlatır.

- Mutluluğun bir formülü var mı? Tabii ki daima mutlu olamazsınız. Sizin mutluluğun peşinde koşmanıza gerek yok. Mutlu olmak için temel yapmanız gereken şeylerden birisi hayatın anlamının farkına varmaktır. Öte yandan bir inanç sisteminizin olması lazım. REKLAM 🧠 Güçlü psikolojiye nasıl sahip olabiliriz?



🎙️ Dr. Seyyide Elbeyli Koç, Her Şey Dahil'de anlattı. pic.twitter.com/PYUzfuk3yQ — HT Spor (@HTSpor) December 21, 2024 YILIN MAKYAJ TRENDLERİ - Makyaja başlanmadan önce neye dikkat etmeliyiz? İlk olarak cilde dikkat etmeliyiz. Bir gece önceden iyi bir cilt temizliği yapmalıyız. Zeminin çok uygun olması lazım.

- Trendler nelerdir? Mürdüm doğru bir renk seçimi olur bu sene. Mürdüm, acı kahve, siyah bunlar aslında ana tonlar. Bu renkler her kadının evinde olması lazım. Bunlar 2025 kışının trend renkleri. Öte yandan bu sene neo renkler de moda. - Yılbaşında nasıl bir makyaj yapabiliriz? İstisnasız kırmızı bir renk kullanmalıyız dudağımızda. Ama kırmızı bir dudak yapıyorsak, gözü daha hafif tutabiliriz. Yılbaşı demek ışıltı demek. O yüzden simli bir makyaj kullanabiliriz.