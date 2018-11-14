Galatasaray yönetimi, sezon başından bu yana yaşanan forvet sıkıntısına çözüm buldu!
Posta'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor için harekete geçti!
Son maçlarda yedek kaldığı için mutsuz olan tecrübeli yıldızın menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi!
Başakşehir yönetiminin bu konuyu önümüzdeki günlerde Adebayor'la yapılacak özel görüşmede masaya yatıracağı belirtildi.
2020'ye kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Adebayor'a ayrılmak istemesi halinde kendisine izin verileceği kaydedildi.
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında farklı bir hamlede bulundu.
Trabzonspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan ve kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'a teklif götürüldü!
Başakşehir, Trabzonspor'da istenmeyen adam haline gelen tecrübeli golcüyü renklerine bağlamak istiyor ancak bu transferde yalnız değil!
Beşiktaş'ın da sezon başından bu yana kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenilirken Burak için devre arasını beklediği bildirildi.
Ancak Beşiktaş tribünlerinin Burak'a çok sıcak bakmaması ve golcü oyuncunun Arda Turan'la yakın arkadaşlığı nedeniyle Başakşehir'den gelen teklife daha sıcak baktığı öğrenildi.
34 yaşındaki Emmanuel Adebayor bu sezon 8 maçta görev yaparken 2 gol 2 asist üretti. 33 yaşındaki Burak Yılmaz ise Trabzonspor formasıyla bu sezon 7 maça çıktı 5 gol kaydetti.
"BABEL, GALATASARAY'LA ANLAŞTI" İDDİASI!
Beşitkaş yönetiminin bütün ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Babel, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'e çok yakın bir Galatsaraylı eski oyuncu, Babel'le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
Beşiktaş'la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon Euro'da direten Babel'in, Aslan'la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi. Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.
NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz" demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.
UEFA KRİTERLERİNE UYUYOR
UEFA'yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor. Onyekuru'nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda. Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip. 31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.
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