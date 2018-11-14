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NE OLACAĞINI BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, "Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim. Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz" demişti. Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel'in hem de Adriano'nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.