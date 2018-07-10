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Bir devlet kurumu olan ve piyasayı düzenleyen bir kurum olan CONSOB'un son dönemde Juventus ile ilgili çıkan haberlerin, borsadaki etkileri üzerine bu yönde bir açıklama talep ettiği belirtiliyor. Çünkü Juventus hisseleri son Ronaldo haberlerinin de etkisiyle borsada bir hafta içerisinde yüzde 30 değer kazandı.