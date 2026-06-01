        Haberler Spor Futbol Yıllar sonra başardılar! 7 Avrupa ülkesinin Dünya Kupası heyecanı

        Yıllar sonra başardılar! 7 Avrupa ülkesinin Dünya Kupası heyecanı

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala 7 Avrupa ülkesini ayrı bir heyecan sarmış durumda... A Milli Takım'ın da aralarında bulunduğu 7 ülke yıllar sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllar sonra başardılar!

        A Milli Futbol Takımı ile birlikte Norveç, İskoçya, Avusturya, Çekya, Bosna Hersek ve İsveç, FIFA Dünya Kupası'na katılım hasreti sona erecek 7 Avrupa ülkesi arasında yer aldı.

        Daha önce 32 takımla düzenlenen organizasyon, ilk kez 48 takımla gerçekleştirilecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa organize edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım yer alacak.

        Katar'daki 2022 Dünya Kupası organizasyonuna gidemeyen 7 Avrupa ülkesi, 2026'da mücadele edecek.

        Milenyum öncesindeki son Dünya Kupası olan 1998'deki turnuvaya katılan Avrupa ülkelerinden Norveç, İskoçya ve Avusturya, 28 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazandı. Bu üç ülke, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 28 yıllık özleme son verdi.

        TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

        A Milli Futbol Takımı, 2002'den sonra 24 yıllık aranın ardından ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak.

        Ay-yıldızlılar, 2002 sonrasında düzenlenen 5 turnuvaya katılma başarısı gösteremedi.

        Türkiye, Japonya ve Güney Kore ortaklığında düzenlenen 2002'deki organizasyonu ise 3. sırada tamamlamıştı.

        ÇEKYA, BOSNA HERSEK VE İSVEÇ

        Dünya Kupası özlemini sona erdirecek diğer ülkelerden Çekya, son olarak 2006 yılındaki Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

        Bosna Hersek ise yer aldığı 2014 Dünya Kupası'nın ardından iki turnuva kaçırdıktan sonra 2026'da sahne alacak.

        İsveç ise Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nı kaçırmıştı.

        Yıllar sonra Dünya Kupası'na geri dönen ülkeler şu şekilde:

        Ülke Kaç yıl sonra Son Dünya Kupası
        Norveç 28 1998
        İskoçya 28 1998
        Avusturya 28 1998
        Türkiye 24 2002
        Çekya 20 2006
        Bosna Hersek 12 2014
        İsveç 8 2018
