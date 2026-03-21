Yılların temizlik efsanesi doğru olabilir mi? Pencereleri gazete kağıdı ile temizlemek gerçekten işe yarıyor mu?

Pencereleri gazete kağıdı ile temizlemek gerçekten işe yarıyor mu?
Cam temizliğinde gazete kağıdı kullanmak, uzun yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir yöntem. Özellikle eski kuşakların "en iyi sonuç" diye savunduğu bu teknik, son dönemde yeniden gündemde. Peki gerçekten camları iz bırakmadan parlatıyor mu, yoksa sadece nostaljik bir alışkanlık mı?
Cam silerken gazete kağıdı kullananları mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllardır uygulanan bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı ise hâlâ tartışma konusu. İşte detaylar!
NEDEN GAZETE KAĞIDI TERCİH EDİLİYOR?
Gazete kağıdının en büyük avantajı, lifli yapısı sayesinde cam yüzeyde iz bırakmaması olarak biliniyor. Kağıt havluların aksine tüy bırakmaması ve daha az çizik riski oluşturması da tercih edilme sebeplerinden biri. Ayrıca mürekkebin içerdiği bazı bileşenlerin cam yüzeyde ekstra parlaklık sağladığına inananlar da var.
GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?
Uzmanlara göre bu yöntem kısmen işe yarasa da her zaman en iyi seçenek değil. Eski tip gazetelerde kullanılan yoğun mürekkep ve kalın kağıt yapısı, cam temizliğinde daha etkiliydi.
Ancak günümüzde üretilen gazeteler daha ince ve farklı mürekkep teknolojileriyle basılıyor. Bu da aynı performansı göstermeyebileceği anlamına geliyor. Hatta bazı durumlarda camda mürekkep lekesi bırakma riski bile bulunuyor.
MODERN ALTERNATİFLER DAHA MI ETKİLİ?
Mikrofiber bezler ve özel cam temizleme aparatları, günümüzde daha pratik ve güvenilir seçenekler arasında gösteriliyor. Bu ürünler hem iz bırakmıyor hem de yüzeyi çizme riskini minimuma indiriyor. Üstelik tekrar kullanılabilir olmaları nedeniyle çevre dostu bir alternatif sunuyor.
SONUÇ: EFSANE TAMAMEN YANLIŞ DEĞİL AMA ESKİSİ KADAR ETKİLİ DEĞİL
Gazete kağıdıyla cam silmek tamamen bir efsane değil; doğru koşullarda işe yarayabiliyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha etkili ve hijyenik yöntemler ön plana çıkmış durumda. Yani bu yöntem artık “en iyi” değil, daha çok “idare eder” kategorisinde değerlendiriliyor.
Kaynak: Home, Sunshine Exteriors