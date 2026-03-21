Yılların temizlik efsanesi doğru olabilir mi? Pencereleri gazete kağıdı ile temizlemek gerçekten işe yarıyor mu?

NEDEN GAZETE KAĞIDI TERCİH EDİLİYOR?

Gazete kağıdının en büyük avantajı, lifli yapısı sayesinde cam yüzeyde iz bırakmaması olarak biliniyor. Kağıt havluların aksine tüy bırakmaması ve daha az çizik riski oluşturması da tercih edilme sebeplerinden biri. Ayrıca mürekkebin içerdiği bazı bileşenlerin cam yüzeyde ekstra parlaklık sağladığına inananlar da var.