Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yılport Samsunspor: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1-1 paylaştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        18. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

        27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

        30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

        43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        66. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç, Ahmet Oğuz'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.

        68. dakikada kazanılan penaltı atışını Ntcham kullandı. Kamerunlu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Bernardoni'nin çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

        85. dakikada ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte Moundilmadji'in kafa vuruşunda top yan ağlara takıldı.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Stat: Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcam (Dk. 90+1 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 55 Fofana), Holse, Yunus Emre Çift (Dk. 86 Dimata), Tirpan, Soner Gönül, Satka

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 87 Nzonzi), Prip (Dk. 77 Muric), Guilherme, Calvo, Cikalleshi (Dk. 77 Oliveira), Ahmet Oğuz, Moreno (Dk. 90+3 Karaman Yasir Subaşı)

        Goller: Dk. 30 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Ntcham (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 72 Yunus Emre Çift, Dk. 80 Tirpan, Dk. 82 Holse (Yılport Samsunspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"