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Genç kalecinin Bolu kampında üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testten bu kez negatif sonuç alındı.

Kırmızı-beyazlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci testim negatif çıktı. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübünün internet sitesinde ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Nurullah Aslan'da, yapılan ek kontrollerde herhangi bir bulgu saptanmadığı bildirilmişti.

Aslan'ın, tedbir amaçlı izolasyon süreci devam ediyor.