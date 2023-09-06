Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Yine Konya! Derinliği 70 metre! - En son haberler

        Yine Konya! Çapı 40, derinliği 70 metre

        Konya'da, yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya'nın Karapınar ilçesi Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkisinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği ise 70 metreyi bulan obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        2
        3

        Bölgede yaşayan Ali Yüksel, AA muhabirine, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi.

        4

        Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel, "Obrukların oluştuğunu görüyoruz. Bundan üç ay önce de buraya yakın arazide obruk oluştu. Ölçmeye çalıştık, metre düştü. Yetkililer, 40 metre çapı ve 70 metre derinliğinde ölçtü. Ancak net olarak ölçemedik. Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk" diye konuştu.

        5
        #konya haberleri
        #haberler
        #Obruk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda