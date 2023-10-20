Haberler Sağlık Yiyeceklerin içerisinde yer alan gizli tuzlara dikkat edin! En fazla 5 gram tüketilmeli

Yiyeceklerin içerisinde yer alan gizli tuz kaynaklarına dikkat edin! En fazla 5 gram tüketilmeli Uzmanlar günlük tuz tüketiminin 5 gramın üzerinde olmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak yemeklere ekstra tuz dökmüyor olsanız bile yiyeceklerin içerisinde yer alan tuz kaynaklarından dolayı bu sınırı aşıyor olabilirsiniz. İşte yiyeceklerde yer alan gizli tuz kaynakları Habertürk Giriş: 20.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:36 facebook

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5 GRAMDAN FAZLA TUZ TÜKETİLMEMELİ Herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece tuzu hayatınızdan tamamen çıkarmanıza gerek yoktur. Ancak uzmanlar sofra tuzu yerine kaya, himalaya veya deniz tuzu kullanmanızı tavsiye eder. Günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesi ise vücutta sodyum birikmesine neden olur fazla sıvı su tutumasını sağlar.

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ÜLKEMİZDE 3 KAT FAZLA TUZ TÜKETİLİYOR Normal miktarda alınan tuz sinir hücrelerinde iletimin sağlanmasında önemli rol oynar. Bir insanın günde 5-6 gram tüketmesi gereken tuz miktarı ülkemizde 14-18 gramlara kadar ulaşabiliyor. Yani normalden üç kat daha fazla tüketilen tuz, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.