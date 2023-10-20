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        Haberler Sağlık Yiyeceklerin içerisinde yer alan gizli tuzlara dikkat edin! En fazla 5 gram tüketilmeli

        Yiyeceklerin içerisinde yer alan gizli tuz kaynaklarına dikkat edin! En fazla 5 gram tüketilmeli

        Uzmanlar günlük tuz tüketiminin 5 gramın üzerinde olmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak yemeklere ekstra tuz dökmüyor olsanız bile yiyeceklerin içerisinde yer alan tuz kaynaklarından dolayı bu sınırı aşıyor olabilirsiniz. İşte yiyeceklerde yer alan gizli tuz kaynakları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:36
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        5 GRAMDAN FAZLA TUZ TÜKETİLMEMELİ

        Herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece tuzu hayatınızdan tamamen çıkarmanıza gerek yoktur. Ancak uzmanlar sofra tuzu yerine kaya, himalaya veya deniz tuzu kullanmanızı tavsiye eder. Günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesi ise vücutta sodyum birikmesine neden olur fazla sıvı su tutumasını sağlar.

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        ÜLKEMİZDE 3 KAT FAZLA TUZ TÜKETİLİYOR

        Normal miktarda alınan tuz sinir hücrelerinde iletimin sağlanmasında önemli rol oynar. Bir insanın günde 5-6 gram tüketmesi gereken tuz miktarı ülkemizde 14-18 gramlara kadar ulaşabiliyor. Yani normalden üç kat daha fazla tüketilen tuz, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

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        ÇOCUKLAR NE KADAR TUZ TÜKETMELİ?

        Uzmanlara göre bebekler 1 yaşını doldurana kadar ekstra tuz tüketmesine gerek yok. 6 aya varana kadar bebekler tuz ihtiyacını anne sütünden karşılayabiliyor. 1 yaşını geçen bebeklerde iyot eksikliği olmaması için az miktar iyotlu tuz tüketilebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2-15 yaş arası çocuklar için günlük tuz tüketimi miktarı 3-4 gram olması gerektiğini söylüyor.

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        GİZLİ TUZ İÇEREN YİYECEKLER NELER?

        Ülkemizde soframıza birçok kez gelen gizli tuz kaynağı yemekler vardır. Turşu, zeytin, işlenmiş tüm hayvansal gıdalar günlük tuz ihtiyacımızın çok üzerinde tuz içerir.

        Bununla beraber ekmek, salça, sucuk, sosis, patates cipsi, hazır çorba, hazır ayran, bisküvi, pasta, hazır soslar, kavrulmuş kuruyemiş gibi gıdaların içerisinde de çok fazla tuz bulunur. Tüm bu gıdaların içerisinde gizli tuz kaynağı yer alır.

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        FAZLA TUZ TÜKETİMİ HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

        Tuz tüketiminin artırılması yüksek tansiyon hastalığının bir numaralı nedenidir. Ödem ve şişmanlık gizli tuz tüketimi sonucunda açığa çıkan bir durumdur. Kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği de aşırı tuz tüketiminden kaynaklanan ciddi hastalıklarından birisidir.

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        HANGİ TUZ FAYDALI?

        İçerisinde soydum klorür elementi içeren tuzların hepsi aynı olumsuz etkileri gösterir. Tuzun içerisinde sodyum klorür bulunmamalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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