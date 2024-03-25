ÖSYM'den, alınacak geç başvuruya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlığımızca 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvuru işlemleri 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2024-YKS'ye, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru bilgileri geçerlidir ancak adaylar, istedikleri takdirde bu bilgilerinde (sınav merkezi değişikliği) değişiklik yapabilecektir. 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar da istedikleri takdirde 2. geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart'ını edinen veya kartındaki fotoğrafını yenileyen adaylar da 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar sistemdeki fotoğraflarını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart'ındaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyebileceklerdir" denildi.