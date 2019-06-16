AYT ve YDT sınavları ne zaman, saat kaçta? 2019 AYT ve YDT giriş belgesi nasıl alınır? soruları 2019 YKS sınavının ikinci oturumuna girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yarın gerçekleştirilecek ikinci oturum ATY ve YDT sınavlarının ardından öğrenciler derin bir nefes alacak. İşte AYT ve YDT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 (Pazar) günü yani yarın saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00 itibari ile tüm kapılar kapanacak ve içeriye başka kimse alınmayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'dan önce okulların kapısından girmiş olmaları gerekiyor. AYT sınavı 180 dakika sürecek.

YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) için yapılacak. YDT 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 15.45'te başlayacak. Adaylar yine en geç 15.30'da sınava girecekleri okullarda olmalılar. YDT sınavı 120 dakika sürecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM YKS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı. Şimdi adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekliyor. Adaylar böylece kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı ancak TYT soru ve cevaplarının ya bu akşam ya da yarın kalan iki oturumun ardından yayınlanması bekleniyor. ÖSYM'den gelecek açıklamalar haberimizde yer alacak