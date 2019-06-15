TYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? sorusu hem bu sene sınava giren, hem de önümüzdeki sene sınava girecek adayların hazırlıklarını yapması için araştırılıyor. Üniversite sınavının ilk ayağı olan TYT bugün ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. İşte 2019 TYT sınavına dair yorumlar...

TYT ZOR MUYDU? KOLAY MIYDI?

TYT'ye katılan Emircan Özcan Habertürk TV mikrofonuna sınavın zorluk seviyesini değerlendirdi. Sınav genel olarak çok fazla zor olmadığı belirten Özcan, "Matematikte mantık sorularına ağırlık verilmiş. Yorumlayabilen öğrenci kolaylıkla çözebilirdi soruları. Türkçe'de paragraflar önceki seneye göre daha kısa geldi. Ama paragraflar çok karışıktı. Sürekli konudan konuya atlanılıyordu. Şıklar birbirinden çok farklıydı. Doğru cevabı bulunca şıklar arasında kalınmıyordu" dedi.

"YKS'NİN İLK OTURUMU SORUNSUZ TAMAMLANDI"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı.

135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:

"YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 15.45'te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Aygün, yarın gerçekleştirilecek oturumlarda adaylara başarılar diledi.