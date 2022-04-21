YKS 2022 ne zaman? Üniversiteye girmek isteyen adaylar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimine göre YKS'nin ilk aşaması TYT ve ikinci aşaması AYT ne zaman yapılacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 2022 YKS sınav tarihi...