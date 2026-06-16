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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SINAV SAATİ: YKS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? YKS sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav saatleri

        YKS 2026 SINAV SAATİ: YKS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? YKS sınavı ne zaman?

        Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek YKS için geri sayım sürerken, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri adayların en çok araştırdığı konu oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği netleşti. Peki, YKS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? YKS sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS için geri sayım devam ederken, sınavın saatleri adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlangıç ve bitiş saatleri netlik kazandı. Peki, YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? YKS ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

        2

        ATY SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecektir.

        3

        TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakikalık süre tanınacaktır. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adayların katılımının zorunlu olduğu ilk aşama olarak gerçekleştirilecektir.

        4

        YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

        YDT, 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakikalık süre verilecektir.

        5

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü yapılırken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecektir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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