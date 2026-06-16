Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS için geri sayım devam ederken, sınavın saatleri adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlangıç ve bitiş saatleri netlik kazandı. Peki, YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta sona erecek? YKS ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…