SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER 2023 | YKS AYT sözel puanı ile öğrenci alan bölümler hangileri? 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER 2023 | YKS AYT sözel puanı ile öğrenci alan bölümler hangileri? 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

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Sözel ile alan bölümler, 17-78 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sonrasında gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih süreci başlayacak. 24 tane tercih yapacak olan adaylar 2 ve 4 yıllık sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamasını sorguluyor. İşte 2023 YKS AYT sözel puanı ile alan bölümler...