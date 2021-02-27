Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

YKS başvuru son tarih 2021 ne zaman? YKS (TYT - AYT) geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavı YKS başvuru son tarih ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2021 akademik takviminde YKS AYT TYT ve YDT sınav tarihleri ile başvuru tarihlerini yayınladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru son tarih 2021 ne zaman? YKS (TYT - AYT) geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından TYT - AYT ve YDT oturumlarına girecekler bir yandan da YKS başvuru ücretlerinin en kadar olacağını merak edip araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri ne kadar? Başvuru ücretleri hangi bankalara yatacak? İşte merak edilip araştırılanlar...

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kandil ne zaman? 2021 Miraç, Berat ve Mevlit kandili tarihleri! 2021 Diyanet dini günleri
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri takvimi
Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar - Haberler
GÜNDEMO linke tıklayınca 77 bin liradan oldular
Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 2021 Üç aylar tesbihi ne zaman çekilir?
GÜNDEMÜç aylar tesbihi nasıl çekilir?
FACİA... Son dakika: Gökçeda'da balık avı felaketle son buldu
GÜNDEMGökçeada'da balık avı faciayla bitti!
Ramazan 2021 ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıç tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
Açık Öğretim Fakülteleri (AÖF) sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvim
GÜNDEMAÖF 2020 - 2021 sınav takvimi
Assos’u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak - Haberler
GÜNDEMAssos’u bekleyen tehlikeye neşter vurulacak
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma öğretmenler için açıldı! Aşı randevu e-devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Çöl tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çöl tozu nerelerde etkili olacak?
GÜNDEMÇöl tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek?
TERÖRE DARBE! Son dakika: Diyarbakır'da dev operasyon! HDP'li vekilin babası da var
GÜNDEMDiyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı ...