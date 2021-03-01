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YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru son tarih 2021 ne zaman?

Üniversite sınavı YKS başvuru son tarih ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2021 akademik takviminde YKS AYT TYT ve YDT sınav tarihleri ile başvuru tarihlerini yayınladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru son tarih 2021 ne zaman?

YKS sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamanın ardından TYT - AYT ve YDT oturumlarına girecekler bir yandan da YKS başvuru ücretlerinin en kadar olacağını merak edip araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri ne kadar? Başvuru ücretleri hangi bankalara yatacak? İşte merak edilip araştırılanlar...

YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

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