YKS başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

1 Şurada Paylaş!









Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Hayal ettiği üniversiteyi kazanabilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvuru tarihlerini gündemine aldı. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı YKS üç oturumdan oluşmaktadır. Peki, "YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?" İşte 2024 YKS tarihleri...