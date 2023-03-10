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YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunun yayınlanmasının ardından, YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. YKS başvuruları 8 Mart itibarıyla ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilmektedir. Üniversite sınav YKS bilindiği gibi; TYT, AYT, YDT şeklinde üç oturumda ÖSYM tarafından organize edilmektedir. İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu ile YKS başvuru ücretleri ve banka bilgileri...

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  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS başvuruları 8 Mart itibarıyla başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasının ardından, başvuru ücretlerinin hangi bankaya, ne kadar yatırılacağı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, YKS ne zaman?" İşte üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS NE ZAMAN?

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    ÖSYM açıklaması ile sınava başvurular, 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

     
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

    YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? 

    ücreti (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 115 TL olarak yer aldı.

    OTURUMLARA GÖRE SINAV ÜCRETLERİ

    Yalnızc TYT'ye girecek adaylar 115 TL ödeyecekler.

    TYT sınavına ek olarak YDT veya AYT'den birine girecek adaylar 230 TL yatıracaklar.

    TYT ile beraber hem AYT hem de YDT olmak üzere tümüne girecekler ise 345 TL yatıracak.
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK? 

    Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

    Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

    Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

    Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

     
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    DEPREMZEDELER SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ? 

    ÖSYM Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı; Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

     

     
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ KARARI!

    ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler.
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    ÖNEMLİ DUYURU

    Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
  • YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? YSK ne zaman?

    YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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