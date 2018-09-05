YKS ek tercihleri, ilk tercihler sonrası herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin umudu haline geldi. Zira YKS tercihleri sonrası üniversitelerde 80 bin kontenjan boş kaldı. İlk tercihler sonrası üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, boşta kalan 80 bin kontenjandan istedikleri üniversite ve bölüme yerleşmek için ikinci yani ek yerleştirme yapacaklar.

Peki; YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM, YKS ek birleştirme başvuru tarihini açıkladı mı? İşte detaylar...

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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