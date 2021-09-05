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YKS ek tercihleri - Üniversite ikinci tercihleri için kritik tarih belli oldu!

YKS ikinci tercihleri yani üniversite ek tercihleri ne zaman? YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme giremeyen öğrenciler "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını ve YKS ek tercihleri boş kontenjanlarını merak ediyor. İşte kritik tarih...

YKS ek tercihleri - Üniversite ikinci tercihleri için kritik tarih belli oldu!

YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri boş kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili ÖSYM kılavuzunda yer alan detaylar...

YKS 2021 TERCİHLERİ İÇİN KRİTİK TARİH

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.

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