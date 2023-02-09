2023-ÖSYM sınav takvimi üniversite sınavının seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle geri çekilmişti. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Daha önce açıklanan ilk takvime göre ise YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise "YKS ertelenecek mi, başvuruları ne zaman alınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...