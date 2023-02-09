Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Deprem nedeniyle YKS ertelenecek mi?

Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ağır bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Deprem bölgesinde okullar 20 Şubat'a kadar kapalı olacak, okulların açılmasının ileri tarihe alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sene başvuruların şubat ayında alınması sebebiyle YKS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklanmaya çevrilmişti. Deprem sebebiyle YKS ertelenecek mi? sorusu gündeme geldi. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • YKS ertelenecek mi? Deprem sebebiyle YKS ertelenir mi? 2023 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

    2023-ÖSYM sınav takvimi üniversite sınavının seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle geri çekilmişti. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Daha önce açıklanan ilk takvime göre ise YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından ise "YKS ertelenecek mi, başvuruları ne zaman alınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar...
  • YKS ertelenecek mi? Deprem sebebiyle YKS ertelenir mi? 2023 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

    2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yeni YKS takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
  • YKS ertelenecek mi? Deprem sebebiyle YKS ertelenir mi? 2023 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

    Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.
  • YKS ertelenecek mi? Deprem sebebiyle YKS ertelenir mi? 2023 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

    YKS ERTELENECEK Mİ? 

    2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
  • YKS ertelenecek mi? Deprem sebebiyle YKS ertelenir mi? 2023 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

    ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı yapılan açıklamada “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. 

    Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.